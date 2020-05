Oglasio se i agent, rešena Hakimijeva sudbina?

Stigao je pre dve godine u redove Borusije Dortmund Ašraf Hakimi, da bi u dresu "Milionera" potpuno zablistao.



Ipak, pozajmica mu ističe, pa je veliko pitanje gde će nastaviti karijeru.



Dortmund, jasno, želi da ga zadrži, ali ga u svojim redovima žele i Bajern, PSŽ, Čelsi, Juventus i milanski Inter.



Sada je njegov agent otkrio da će se Hakimi po isteku pozajmice vratiti u svoj matični klub, madridski Real.



On je demantovao priče o interesovanju Intera i istakako da će se njegov klijent vratiti u špansku prestonicu.



"Ne postoji takva ponuda, vratićeo se u Madrid po završetku sezone. Ašraf će biti najbolji igrač na svetu na svojoj poziciji", istakao je Alehandro Kamano.







On je ugovorom vezan za "kraljevski" klub do leta 2022. godine, bilo je priča da mu je Real spremio i novu saradnju kada mu istekne pozajmica.



Sam fudbaler je istakao da želi da igra za Real i da je veoma zahvalan Zidanu koji mu je i ukazao priliku da debituje na seniorskom nivou.



"Ako me Madrid želi nazad, vratiću se. Ako ne, moraću da pišem naredno poglavlje svoje karijere u nekom drugom velikom klubu.



Zidan je čovek koji mi je dao šansu i samopouzdanje da igram fudbal na profesionalnom nivou.



Zahvalan sam mu zbog poverenja koje mi je ukazao i zbog načina na koji se ophodio prema meni. Uvek ću mu biti zahvalan", izjavio je u martu sjajni bek.



Dakle, čini se da će Hakimi dobiti šansu u Realu i da ćemo ga od naredne sezone gledati na "Bernabeu".



Boriće se sa Karvahalom za mestu uz desnu aut liniju, za Zidana je sjajno to što je Marokanac pokazao da ume da se snađe i po levom boku, ali i na nešto ofanzivnijim pozicijama.