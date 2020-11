Odlazi iz Milana, u Juventus ili Inter?!

Od dogovora izgleda nema ništa.



U ovom trenutku mnogo su veće šanse da Milan zadrži Donarumu, ali ne i Čalhanoglua. Turčin je navodno bio meta Junajteda, ali je iz Engleske to demantovano, imaju previše igrača u veznom redu.



Navodno su njegovi agenti konktaktirali Inter i Juventus, šampion je zainteresovaniji, potreban im je kreativan igrač, ali pitanje je koliko mogu da ponude nekadašnjem igraču Leverkuzena, kome Milan za novi ugovor ne želi da da pet miliona evra.



Postoji i varijanta da na zimu već Milan i Juventus zamene igrače, odnosno da Bernadeski ode na "San Siro" u zamenu za Čalhanoglua, ali to je malo verovatno jer bi "Rosoneri" s obzirom na to da Italijan ima duži ugovor od Turčina morali da doplate za taj transfer.







Kako Fede Bernadeski igra ove sezone, to baš i nije realna solucija.