Odjednom dupli posao Barse i Sitija, Katalonci da "časte"!

Dolaskom Rubena Dijaza, Erik Garsija će dobiti najverovatnije slobodan prolaz ka povratku kući, u Barselonu.



Siti je zacenio štopera na 30 miliona, Barsa je ponudila 10, jasno je bilo da neće biti dogovora. Ipak, Garsija je odbio da bude deo paketa za Kulibalija, pošto se odavno dogovorio sa Barselonom.



Fabricio Romano je danas potvrdio da Garsija ima sve postignute uslove i da se sigurno vraća u Barselonu, kada Siti odluči da smanji obeštećenje. Očekuje se da dogovora dođe do kraja nedelje.



Ipak, to nije sve, pošto se spekuliše da bi za Garsijom mogao da pođe i Oleksandr Zinčenko. Ukrajinac je odjednom pao u drugi plan kod Gvardiole, dok ga u Barsi vide kap savršeno rešenje na poziciji levog beka u rotaciji, ali i kao zadnjeg veznog.



Barsa nema novca da ga otkupi, pa Sitiju nudi opciju pozajmice, čeka se "dupli" odgovor i dogovor klubova.



Ako dođe Garsija, uz Zinčenka, i Barsa od prodaje Todiba i Rafinje nekim čudom uspe da dovede i Memfisa Depaja, onda bi ovo mogao odjednom da postane veoma dobar prelazni rok za katalonski klub.



Do sada su stigli Miralem Pjanić, Fransisko Trinkao, Pedri i Seržinjo Dest, dok se Kutinjo vratio sa pozajmice iz Bajern Minhena.