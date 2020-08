Do kraja ugovora Andrije Živkovića i Benfike ostalo je još godinu dana, ali je odlučeno da dođe do raskida ugovora.



Srpski fudbaler nije imao šansu da zaigra u narednoj sezoni u ovom klubu, pa je došlo do raskida ugovora. Videćemo na čiju štetu, portugalski mediji su naveli da je došlo do sporazumnog raskida.



Šta dalje?



Živković je pre samo dve godine povezivan sa Arsenalom, sada teško da može igrati u jakom klubu imajući u vidu da je čitavu sezonu proveo bez previše minuta.



Pominjala se Primera, sačekajmo da vidimo ko je spreman da mu ponudi ugovor...