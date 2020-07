Ode špic iz Reala, sledeći je Luka Jović?

Lacio se sprema da napravi prvu kupovinu tokom transfer pijace. Simone Inzagi će dobiti pojačanje direktno iz Real Madrida, najuspešnijeg kluba u Ligi šampiona.



Plavi deo "Olimpika" će nastupiti u eliti posle trinaest godina čekanja a prva kupovina će biti Borha Majoral!



Španac je dete Madriđana, ali nikako nije dobija priliku u prvom timu matičnog kluba. Imao je pozajmice u Volfsburgu i tokom dva navrata u Levanteu gde je prošle sezone zabeležio devet golova na 36 utakmica.



Lacio će investirati oko 15 miliona evra plus plata koja će iznosti između 2.5 i 2.7 miliona evra plus bonus. Real će takođe imati "džentlemski" sporazum po kojem će ako dođe do narednog transfera Španca Madriđani imati pravo preče kupovine ukoliko izjednače ponudu.







Videćemo da li mu se uskoro pridružuje i naš Luka Jović u Italiji, za srpskog internacionalca postoji interesovanje iz Milana.