Ode Sančez, na prodaju dve velike zvezde, nazire se potpuno novi Inter?

Nema popusta, Aleksis Sančez će morati da se vrati u Junajted pre nastavka EL, ako ne bude dogovoren njegov transfer u Inter, ili nova pozajmica.



Problem je što Englezi neće pustiti Čileanca besplatno, niti plaćati veći deo njegovih primanja kao do sada. On bi da ostane u Italiji, spreman je da smanji platu, ni "Đavolima" nije svejedno, ako ga zadrže moraju da mu plate oko 55 miliona evra do kraja ugovora (bruto novac).



Ali, pokušavaju da ga prodaju u MLS, da uzmu neki novac za jedan od najvećih promašaja u ovom veku. U stvari, problem je plata koju su mu dali, kako bi došao kod njih, umesto u Siti, gde je i želeo.



Inter sada čeka, ali nema dovoljno vremena, čak se pominje i trampa za Škrinjara, ali to je nerealno, Slovak je mnogo skuplji i traženiji od Sančeza.



Njega, osim Junajteda, hoće i Pep, ali i Pari Sen Žermene. Škrinjar se nije najbolje uklopio u 3-5-2 Antonija Kontea, pa bi ga Inter prodao u slučaju ponude od nekih 70 miliona evra. Jeste papren, ali je jeftiniji od, recimo Kulibalija. Veliki broj klubova traže štopera, u Interu se nadaju da će zaraditi veliki novac. Priča se da bi u slučaju dobre ponude mogao da ode i Brozović što će značiti pravu revoluciju u veznom redu.











Odustali su od napadača Fiorentine Kjeze, i on ne igra dobru sezonu, a "Ljubičasti" traže 70 miliona evra.



Marota je već doveo Hakimija, pregovara oko Emersona Palmijerija, očekuje se da od Breše Inter kupi Tonalija, dok Konte insistira na Vidalu. Videćemo šta će se desiti sa Lautarom, klub pokušava da ga ubedi da ostane, potpiše novi ugovor, a i da se to desi, potreban je još jedan napadač, želja ostaje ista, kao i prošlog leta, Edin Džeko iz Rome.



Marota pregovara i sa slobodnim Vertongenom iz Totenhema, koji bi bio dodatak defanzivi. Inter će završiti u top 4, Konte je već rekao da je svejedno na kojoj poziciji, jer biti drugi je samo biti prvi među gubitnicima, Liga šampiona je davno obezbeđena, tim je umoran, a nije kraj sezone, čeka ih Hetafe i nastavak takmičenja u LE.