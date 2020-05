Odbio Klopa, razbesneo navijače Sitija, čeka ga "desetka"

Photo: Pep Guardiola, Raheem Sterling, Ederson and Leroy Sane returning to the #ManCity training ground today.



[via @ManCityMEN] pic.twitter.com/RTVrggl70E — Man City Xtra (@City_Xtra) May 18, 2020

Priča o Leroju Sanea traje već dugo, sezonu je propustio zbog povrede, odbio je ugovor, na kraju jasno je, moraće da ga prodaju Bajernu.Ali, Bavarci nisu spremni da plate ni blizu 80 miliona evra za igrača kome ističe ugovor, a pojavio se Liverpul. Klop je čak kontaktirao Saneove menadžere, no Nemac je odbio da pregovara, već se dogovorio sa Bajernom i želi da potpiše petogodišnji ugovor.Postoji i pretnja da će ga Siti zadržati do kraja ugovora, sledećeg leta, ako Bajern ne podigne sumu od 40 miliona, ali to je malo verovatno.Liverpul bi platio više i Pep nema ništa protiv, retko se dešava da neko odbije Klopa, no nemački reprezentativac hoće natrag u domovinu. U Bajernu će mu spremiti broj 10 koji sada nosi Kutinjo.Sane se pojavio na treninzima Sitija, u automobilu koji ima crvena sedišta, navijače "Građana" je to razbesnelo, smatraju da je u pitanju provokacija.Inače, Siti čeka da u Lozani Arbitraža odluči o njihovom igranju u Ligi šampiona, ako suspenzija ostaje na snazi, neće puno ulagati. Pominje se Benaser iz Milana kao zamena za Silvu, eventualno Adamu Traorea iz Vulvsa, a plan kluba je da pokuša da kupi mlade igrače po niskoj ceni, sigurno je da od dolaska nekih velikih imena nema ništa, osim što bi mogli da Kansela pošalju u Barselonu za Semeda...