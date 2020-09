Odao na Instagramu, pa obrisao, Bavarci pobedili Katalonce, opet!

Seržinjo Dest je stigao u Minhen!



Desni bek Ajaksa, koga je želela i Barselona, na svom Instagramu podelio je fotografiju sa mesta na kom je danas bilo kolektivno fotografisanje Bajern Minhena, pa je potom iste obrisao.



Bavarci tradicionalno imaju popularno "Paulaner" fotografisanje, a Dest je danas okačio na Instagramu da se nalazi na toj lokaciji, ubrzo je obrisao, ali je šteta napravljena, "skrinšot" je odradio svoj deo posla.



Istovremeno, holandski mediji prenose da je Ajaks prihvatio ponudu Bajerna od 25 miliona evra i mnogo boljim uslovima za Desta, Barsa nije mogla da parira uprkos prodaji Nelsona Semeda.



Navijači su besni, Dest je navijač Barselone, zimus je takođe na Instagramu pozirao u Barsinoj opremni, ali Katalonci su napravili novi propust, baš kao i sa Tijagom Alkantarom, koji je takođe izabrao jači projekat.



Čekamo ozvaničenje transfera, ali dileme nema, mladi bek Ajaksa je već u Minhenu, Hansi Flik će imati strašan tim, zamislite samo Desta i Dejvisa po bokovima, ispred Sanea i Gnabrija na krilima...



Bilo bi sjajno da se opet sretnu Bajern i Barselona u Ligi šampiona...

Sergiño Dest's latest post on Instagram had the location 'Paulaner Nockherberg' where Bayern's photoshoot took place today. Location has now been removed (screenshot taken by our German account @iMiaSanMia_GER) pic.twitter.com/VJThOL5B6a