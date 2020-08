Od Mesija ni traga ni glasa, Barselona igra tvrdo, NEZAMISLIVA kazna i to je tek početak!

Leo Mesi neće doći.



Obavestio je klub, tačnije, to je učinio otac Horhe, prelomili su, ako se pojavi na testovima, danas pre podneva, to bi značilo da priznaje da ima ugovor sa klubom. Njegovi advokati tvrde suprotno da je korona odložila kraj sezone i da Argentinac može da ode kao slobodan igrač.



Mesi je želeo da izbegne rat, da se dogovori o odlasku, ali je naišao na zid, Bertomeu je ponudio ostavku, ako je on problem, to bi obavezalo Mesija da ostane, ali fudbaler se nije upecao na to, predsednik je samo jedan od razloga zbog kojih želi da napusti klub.



Ovo je tužan start priprema Barselone, najtužniji u istoriji, jer je najbolji igrač od kada klub postoji pred odlaskom, uz to danas će se pojaviti nezadovoljni i otpisani koji ne žele da napuste klub bez odštete, iako Kuman na njih ne računa. Vidal, Rakitić, Suarez su samo neka od imena, Umtiti je odbio da ode pod bilo kakvim uslovima što je problem više.



Ali, vratimo se Mesi. Iz ovog klinča nema izlaza, dogovor nije na pomolu, sud je u ovom trenutku jedino rešenje.



No, Barsa će, ako Mesi ne stigne do sutra, odnosno ne pojavi se na pripremama prvo suspendovati Argentinca, na desetak dana, a onda sledi kazna od 7% mesečne zarade.







Od utorka slede ozbiljnije kazne, tada se ulazi u treći dan i prema pravilniku, više nema opravdanja, ostaje bez plate za najmanje deset dana. Ako se ne pojavi do kraja nedelje, biće kažnjen četvrtinom godišnjih primanja, to je u ovom slučaju 10 miliona evra.



Postoji još varijacija na temu, Barselona će strogo poštovati pravilnik jer smatra da Mesi ima ugovor na još godinu dana, da je propustio šansu da ode i neće odustati.



Pisali smo, ako Mesi pređe bez obzira na sve ovo, polazeći od mišljenja svojih advokata da je slobodan, u neki drugi klub, i igrač, ali i onaj ko ga angažuje završiće na sudu. To znači, da ako Barselona dobije slučaj na sudu, klub za koji igra Mesi mora da im plati 700 miliona evra. Taj rizik neće preuzeti niko...