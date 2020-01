Od čega se Klopu bljuje? Odbio da vrati bivšu zvezdu, ali bi "poklon" Reala prihvatio!

Jirgen Klop se propisno iznervirao kada su mu novinari rekli da je s obzirom na prednost koju ima na vrhu tabele, moguće da Liverpul izgubi šest utakmica do kraja, da rivali dobiju sve i da Redsi opet budu prvaci.



Prednost je ogromna, posle pobede nad Vulvsima, prednost nad Sitijem je 16 bodova, to je nedostižno, samo čudo može da spreči Redse da posle 30 godina osvoje titulu.



"Povraća mi se od takvih navoda, kakvih šest poraza, gde to može da se tako računa? Gotovo je kad je matematički gotovo, i niko u fudbalskom svetu ne pravi drugačiju računicu, niti razmišlja koliko mečeva može da izgubi", rekao je Klop.



U međuvremenu, mediji su otkrili da se samo nasmejao na ponudu Barselone da za oko 100 miliona vrati Kutinja u klub.



"Ako odeš u Barsu, Real, tamo ćeš biti samo jedan od igrača, u Liverpulu češ ostati poseban", rekao je navodno Klop Brazilcu koji ga je pritiskao da ga pusti u Kataloniju.



Ispostavilo se da su to proročanske reči, naime, u ovom trenutku niko ne zna šta će biti sa Kutinjom, Bajern ga neće otkupiti, u Barsi nema mesta, plaćen je ogroman novac i sigurno da će Katalonci izgubiti mnogo para na transferu za koji su izdvojili 160 miliona evra.



Ali, ako neće Kutinja, Klop hoće Iska. Veruje da bi mogao da oživi karijeru Andalužanina koga žele i Siti i Čelsi. Ali, Isko bi mogao da da prednost Liverpulu baš zbog Klopa koji je kao magnet, ali i snage Liverpula. Real bi pristao na pedesetak miliona evra, što je za Liverpul prihvatljivo, ali je transfer realniji na leto, kada će se možda Nemac osloboditi Keite i Šaćirija.



U svakom slučaju, ovo je doba Liverpula...