Očajni Fulam ruši rekord, muzika za uši Antonija Kontea, stižu još dva pojačanja?

Fulam je u nevolji, mnogo ih vide kao glavnog kandidata za ispadanje, primili su minimum tri gola na svakom od prva tri meča PL.



"Sigurniji sam da će Fulam ispasti nego da će Liverpul opet biti prvak", izrekao je presudu Džejmi Karager.



Međutim, "Kotadžeri" će probati da spasu što se spasti može pojačanjima. Naime, zbog problema koje imaju u odbrani, pokušavaju da klupskim rekordom ubede Inter da proda Milana Škrinjara.



Slovak je izgubio mesto u timu, bio meta Totenhema i PSŽ, ali čini se da niko ne želi da plati 50 miliona za nekadašnjeg igrača Sampdorije.



No, Fulam hoće i može, 55 miliona što bi bilo rekordno pojačanje u istoriji londonskog kluba.



Pitanje je hoće li Slovak prihvatiti, ali garantovali bi mu ogromnu platu, on sada u Interu prima tri miliona, plus pola bonusa, gotovo tri puta manje od najplaćenijeg, Lukakua.











Ima ugovor do 2023. jasno je da je u drugom planu, Fulam možda nema zvučno ime, ali najvažnije mu je da igra.



Ako stigne zvanična ponuda to će biti muzika za uši Antonija Kontea. Nije odustao od Kantea, mada je Francuz preskup. Ali, mogao bi da dobije Markosa Alonsa koji se zakačio sa Lampardom i sinoć nije ni bio u protokolu za meč u Liga kupu.



I ne samo to, Inter traži još jednog vezistu, ako ne dođe Kante, razmišljaju o Lokateliju iz Sasuola, ali i Tomasu Partiju iz Atletika.



Na kraju, u slučaju da ode Pinamonti, mogli bi da uzmu Luku Jovića i da naprave zaista moćan napadački kvartet. Jeftinija varijanta je iskusni Žervinjo iz Parme.