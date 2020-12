Očajne vesti za Milan, Srbin kao spas?

Novi udarac za Milan. Lider Serije A je ostao bez Zlatana Ibrahimovića do kraja godine, tačnije, Šveđaninova povreda je ipak teža, i on će u najboljem slučaju biti na terenu tek za nekoliko nedelja.



Ibra će propustiti mečeve protiv Sasuola, Lacija, Beneventa, u klubu se nadaju da bi mogao da igra u derbiju protiv Juventusa 6. januara, ali to je malo verovatno.



Izgleda da će svaka povreda sada skupo koštati Šveđanina, jednostavno u 40. godini nije lako se oporaviti. Milan je ostao na Rebiću, tu je i Leao, ali oni nisu klasični napadači.



Zbog toga je fokus pomeren na špica, umesto defanzivca. Naime, vlasnici su odobrili Maldiniju budžet da nađe igrača koji će predvoditi napad, tačnije biti alternativa za Šveđanina.







Od Milika nema ništa, on je odlučio da ostane u Napulju do kraja sezone, iako će praktično propustiti godinu, na leto je slobodan. Čelsi neće pustiti Žirua koga je želeo i Inter, pa se Maldini opet vratio Luki Joviću. Videćemo da li će Real pristati na pozajmicu, ono što je odbio letos, plata Srbina je 4.5 miliona evra, to neće biti mali izdatak za Milan. Ali, Jović bi svakako mnogo pomogao ekipi. Druga varijanta je jeftinija, Šamaka iz Sasuola koji je na pozajmici u Đenovi, međutim, Milan gleda ka Rajoli.







Oni bi Donijela Malena koji teroriše u dresu PSV holandske odbrane, ili Boadua iz Alkmara. Ovaj prvi je preskup, za drugog u klubu nisu sigurni da bi odmah mogao da bude pojačanje.



Videćemo šta će Maldini na kraju odlučiti, jasno, ako Ibru budu pratile povrede, šanse Milana za titulu su male, i ovako niko ne veruje da će izdržati.









Postoji još jedan varijanta, Gracijano Pele koji je igrao za 15 miliona po sezoni u Kini, toga više nema, posle 4.5 godine će se vratiti u Evropu, ali pitanje je da li i on može da pomogne, dugo je bio u slaboj ligi...







Videćemo, tek Milan traži pobedu protiv Sasuola ovog vikenda, ako ne uspeju da donesu bodove sa "Mapeija", Inter bi pobedom protiv Specije preuzeo prvo mesto.