Očaj u Barseloni, ultimatum i Lengle!

U Barseloni sve komplikovanija situacija kada su pojačanja u pitanju.



Klauzula Lautara Martineza važi samo u prvoj polovini jula, Inter je upozorio Katalonce da će morati da je plate, da posle toga nema pregovora.



Stiglo se do ćorsokaka jer Italijani ne prihvataju ponuđene igrače, hoće Vidala, ali ne kao deo trejda. Poslednje informacije govore da su tražili Lenglea, što Barsa sebi ne može da dopusti, ionako ima problem sa štoperima, traže dugo već zamenu za Pikea, a žele da prodaju Umtitija. Inter bi pristao na 70 miliona i francuskog štopera, no od toga nema ništa.



Iako postoj dogovor sa Argentincem, on neće forsirati transfer, niti stupiti u štrajk, ali će Inter morati da mu ponudi više od 4.5 miliona po sezoni, sada prima 2.5.



Sve ovo stavlja Barsu u nezgodan položaj, kao i u slučaju Pjanića gde je Artur odbio da se preseli u Torino, sada se govori o Kutinju, a Juventus želi Dembelea na pozajmicu sa pravom otkupa kako bi pustio Bosanca.











U ovom trenutku nema alarma, ali ako Barselona ne uspe da proda brzo igrače, ili nađe rešenje u trejdovima, italijanski klubovi će zatvoriti pregovore i okrenuti se drugim metama. Juve već pregovara sa Čelsijem o razmenama, a kako rekosmo, ultimatum Intera ostaje, a posle polovine jula, neće više biti ni mogućnosti da se aktivira klauzula.