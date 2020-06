Obrt - Solskjer priznao nemoć, Juve i Čelsi 'pale turbine'!

Pre desetak dana je Solskjer priznao da se nada pozitivnom ishodu pregovora sa Ejndželom Gomesom. Mladi fudbaler i jedan od talentovanijih na Ostrvu nije uspeo da se probije u prvi tim Junajteda, ali potencijal je tu.



Ali na "Old Trafordu" ga neće ispuniti.



Solskjer je priznao da se nije čuo sa igračem ni jutros ni juče, tako da smatra da je stvar oko ugovora gotova, to jest da pregovori nisu uspeli. Gomes je odigrao tek deset utakmica za prvi tim "đavola", podsetimo još 2017. godine je debitovao na "Old Trafordu" sa svega 16 godina.



Engleski mediji spekulišu da je ofanzivac meta Čelsija i Juventusa, dvojac se i ranije raspitivao za Engleza, smatra se da će sada uspeti da ga privole na svoju stranu i to bez naknade.