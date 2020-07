Oblak nezadovoljan, kako će reagovati Atletiko? Slovenac navikao na rekorde, dve ponude...

Navodno, Jan Oblak želi da ode, nezadovoljan je u Atletiku i pored toga što se klub plasirao u četvrtfinale Lige šampiona, ali u Španiji, realno daleko su od Reala i Barse.



On je svojevremeno plaćen 16 miliona evra i postao najskuplji golman u istoriji Primere, a ako bi sada otišao u PL, verovatno bi u pitanju bio svetski rekord.



Atletiko nema nameru da puno menja tim u odnosu na prošlu sezonu, na kraju revolucija je izvršena prošlog leta, stigli su do Lisabona, imaju lakši put do finala, odnosno lakšu polovinu žreba mogli bi da se bore za jedini pehar koji im nedostaje, posle dva izgubljena finala u ovoj deceniji i jednog sedamdesetih protiv Bajerna.



Oblak je produžio ugovor do 2023. i sa te strane je nemoćan. Klauzula je 120 miliona evra, iz kluba je navodno poručeno engleskim klubovima da nema šanse da ode, osim ako ne plate klauzulu.



Čelsi je zainteresovan, nudi Kepu kao deo dogovora, plus novac, ali čini se da "Jorgandžije" ne razmišljaju o tome.



Ali, šta je sa Junajtedom?



Naime, oni bi mogli da ponude De Heu, bivšeg golmana Atletika koji bi se vratio u klub, problem je 20 miliona koliko zarađuje, ali podsetimo Simeone toliko prima, pa bi Madriđani možda i mogli da pristanu.







Ipak, pitanje je procene koliko vredi De Hea sada nakon dve loše sezone, plus, Junajted ima Hendersona koji bi se vratio iz Šefilda kao najbolji golman lige, ali samo ako mu garantuju da će braniti.



PSŽ je inače želeo Oblaka, njihova ponuda je navodno stigla do 80 miliona koliko je svojevremeno Čelsi platio Kepu, dakle, svetski rekord bi bio izjednačen, ali Atletiko nije želeo da pregovara, PSŽ nema nameru da plati klauzulu.



U svakom slučaju, Slovenac je na ceni, ali su male šanse da i pored toga što želi da ode napusti "Vandu Metropolitano".