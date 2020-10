Objava rata? Da li je ovo ponuda za Mesija?

Juče smo pisali da je navodno Mesi odlučio i da će otići u junu kada mu istekne ugovor. On je ostao protiv svoje volje, nije želeo da Barselonu izvede na sud, ali engleski mediji tvrde da nije promenio odluku.



Siti sprema paket, realno, to je jedini klub koji može da ga kupi, a na leto će sve zavisiti od Argentinca.



Ipak "Miror" danas lansira priču da bi "Građani" mogli da ponude oko 15 miliona i Erika Garsiju kome takođe ističe ugovor u junu, kako bi Mesi na zimu stigao na "Etihad". Od toga nema ništa, vrlo je jasno, da i da ova ponuda stigne u Kataloniju, neće biti razmatrana, a mogla bi da bude doživljena kao objava rata od strane Sitija.



Sve u svemu svakodnevno će se pojavljivati spekulacije oko Mesija, kako rekosmo, od januara je odluka u njegovim rukama, u smislu da može da pregovara oko transfera na leto.



U Barseloni se nadaju da će promeniti odluku, ali sa ovim rukovodstvom to nema šanse. I to je i navijačima jasno.



Navodno Siti pokušava da iskoristi i tešku situaciju Barselone kada su finansije u pitanju, ali i da je pred bankrotom klub se ne bi usudio da proda Mesija, pa će odluka biti ostavljena za leto.