Obamejang konačno progovorio, najteža odluka u karijeri?

Izvesno je da će Pjer-Emerik Obamejang napustiti Arsenal ovog leta, ali deluje da je Gabonac ipak spreman da pruži klubu još jednu šansu.



On je i javno rekao da je na potezu uprava kluba, pošto se ništa značajno nije dogodilo u pregovorima oko novog ugovora.



Obamejang je u Arsenal stigao u januaru 2018. godine za 65 miliona evra, a narednog leta mu ističe ugovor. Prevedeno, ovo leto je poslednja šansa da Arsenal zaradi nešto od njegove prodaje.



"Nisam dobio nikakvu ponudu, mada je bilo pojedinih pregovora sa klubom u proteklih nekoliko meseci. Do sada se ništa značajno nije dogodilo, zato što je uprava ta koja drži ključ. Videćemo šta će se dogoditi, ovo je možda prelomni trenutak u mojoj karijeri. Da budem iskren, nisam još uvek doneo nikakvu odluku i mislim da me očekuje jedna od najtežih u karijeri", rekao je Obamejang.



Podsetimo, Obamejang se ove godine povezivao sa Interom, kao potencijalna zamena za Lautara Martineza, ali su sve spekulacije oko njegovog odlaska utihnule poslednjih nedelja.







Navodno, Arsenal bi pristao da ga proda za 25-30 miliona evra...