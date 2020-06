Obamejang - besplatno?

Pjer-Emerik Obamejang ne želi da potpiše novi ugovor sa Arsenalom, dok londonski klub ne želi da ga proda po svaku cenu.



To bi moglo da dovede do toga da Obamejang ostane do kraja svog ugovora, odnosno do 30. juna 2021. godine i da narednog leta ode kao slobodan igrač.



Obamejang se pominjao kao zamena za Lautara Martineza u Interu, sporadično i kao plan B za Barselonu, ali i Real Madrid, međutim, već neko vreme se ne povezuje ni sa jednim klubom.



Arsenal ne želi da ga proda ispod cene na poljuljanom tržištu ovog leta, tako da rizikuje da narednog ostane i bez obeštećenja, no, s druge strane, imaće ga u svom timu, jer teško i da će imati novca za njegovu adekvatnu zamenu ovog leta...