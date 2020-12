Novo ponižavanje Dele Alija, sad je jasno, odlazi! Poznat i novi klub?

Jasno je da na neke igrače Murinjo ne računa. Hari Vinks retko dobija šansu, juče je bio na terenu protiv Antverpena, ali je posle izmene odmah otišao u svlačionicu. To je, jasno, podgrejalo priče o sukobu sa trenerom, ali je Murinjo to demantovao.



"Ja sam mu rekao da ode jer je hladno, kada izađeš sa terena bolje je da ode odnah pod tuš", kaže Murinjo.



Ali, šta je sa Dele Alijem.



On je jedini koji nije dobio šansu, što samo po sebi govori da je otpisan, otišao je u svlačionicu, presvukao se, kasnije i vratio, nije odradio trening.



Murinjo kaže da zna da Dele Ali nije srečan i da nema problem sa tim što je otišao u svlačionicu.



"Loše bi bilo da je srećan što ne igra", kaže Portugalac.







Ali, on izgleda ne računa na doskorašnju zvezdu Totenhema i Engleske i pre dve godine najboljeg mladog igrača PL.



Da li je transfer na pomolu?



Murinjo neće dozvoliti da Dele Ali ode u neki drugi engleski klub, on je samo jednom na početku sezone našao mesta za Alija u postavi, protiv Evertona, izveo ga je na poluvremenu. Od tada, Englez se pojavio tek dvadesetak minuta u pobedi protiv Junajteda na "Old Trafordu" kada je sve bilo rešeno.







Iako je Totenhem odbio ponude, sada je spreman da pusti Alija u PSŽ. Kako pišu engleski mediji, svesni su da mu pada cena, nisu u opasnosti da ga vide na terenu protiv sebe, a i sam igrač želi svim silama da ode, kako bi sačuvao mesto u reprezentaciji za EP. Totenhem se nada da bi Dele Ali mogao da proigra u Francuskoj, a onda i na EP, čime bi mu cena bila veća, pošto očigledno da je Murinjo rešio da ga odstrani iz kluba...