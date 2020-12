Rađa Naingolan je ponovo na pragu odlaska, praktično je sve dogovoreno oko nove pozajmice.



Ponovo će u Kaljari, neće biti otkupne klauzule, a pozajmica će trajati do kraja ove sezone.



Ove sezone je odigrao samo jednu utakmicu u dresu Intera, dok je prošle sezone pokazao svoju klasu igrajući za Kaljari.



Naingolan ima ugovor sa Interom sve do 2022. godine.



Tokom svoje karijere je "Nindža", kako ga popularno nazivaju, igrao samo u Italiji i to za Pjaćencu, Kaljari, Romu i Inter.