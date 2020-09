Novi sramni potezi Bartomeua i šokantni transferi iz Barselone!

Ronald Kuman je isterao svoje, otpisao je nakon Ivana Rakitića i Luisa Suareza i Artura Vidala.



Holanđanin je danas poslao Suareza i Vidala da rade odvojeno u teretani, jer su njihovi transferi praktično dogovoreni. Kuman je navodno zamolio Urugvajca i Čileanca da rade odvojeno od ekipe dok se njihovi odlasci ne realizuju.



Istovremeno, brojni izvori u Kataoniji potvrdili su danas da i Vidal i Suarez idu u istom pravcu, u Italiju, ali će na Apeninima biti ljuti rivali.



Vidalu i Konteu će konačno biti ispunjena želja da ponovo sarađuju, Čileanac stiže u Inter i to najverovatnije kao slobodan igrač, pošto će Barselona raskinuti ugovor sa njim. Konte je Vidala doveo i u Juventus 2011. godine, zajedno su osvojili sve trofeje osim Lige šampiona, a Čileanac je potom 2014. otišao u Bajern Minhen za 40 miliona evra.



Što se Suareza tiče, još uvek je nejasno na koji način će se rastati od Barselone. Očekuje se da i Suarez ode kao slobodan, što je još jedan sraman potez uprave Barselone. On je razočaran načinom na koji je oteran, Kuman ga je pozvao telefonom i u razgovoru od nešto više od minute saopštio mu da može da ide. Tako se ne postupa sa legendom kluba, trećim strelcom u istoriji Barselone i Suarez je momentalno stupio u kontakt sa Juventusom. Ipak, on navodno želi da mu Barselona isplati preostala primanja do juna, ali za sada nije poznato da li će uspeti u toj nameri. Zna se i da ga u Juventusu čeka manja plata, ali je uspeo da dobije ogromnih 10 miliona po sezoni i određene bonuse.











Sve u svemu, i Inter i Juventus će dobiti odlična pojačanja, dok Barselona neće zaraditi ništa od obeštećenja. Tačnije, uštedeće oko 30 miliona evra, koliko bi Vidal i Suarez zaradili da su ostali do kraja ugovora, do juna 2021, naravno, pod uslovom da Urugvajac odustane od zahteva za isplatu preostalih primanja.



Podsetimo, ove nedelje je Ivan Rakitić napustio Barsu i otišao u Sevilju za samo milion i po, uz određene bonuse kojim bi transfer mogao da dostigne cifru od 10 miliona evra.



Ipak, kako stoje stvari, od transfera Vidala i Suareza neće zaraditi baš ništa... a zamene za njih dvojicu će najverovatnije biti Vajnaldum i Memfis Depaj koji će zajedno koštati oko 40 miliona evra, pošto su i oni ušli u poslednju godinu ugovora sa Liverpulom i Lionom.

