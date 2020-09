Novi šok u Barsi, ceh će platiti ljutiti Grizman?!

Šta će se desiti sa Antoanom Grizmanom?



Iako je diplomatski rekao da želi da Mesi ostane, Francuz ima obećanje Kumana da će ga vratiti na prirodnu poziciju, centralnog napadača. Ali, to bi značilo da u 4-3-3 Mesi ode na bok, što je priznaćete, teško videti.



Zbog toga je ostanak Argentinca uneo dodatnu konfuziju, pisali smo, nisu svi bili za to da ostane, čak većina uprave je uveravala Bertomeua da je bolje da se dogovori sa Sitijem oko nezadovoljnog igrača i otvori mesto za klince poput Dembelea i Fatija.



Sada, ostankom Mesija i gotovo izvesnim dolaskom Depaja, postavlja se pitanje kako će Kuman sve pomiriti, zadovoljiti kapitena, ali i Grizmana, kao i mlade igrače.



Deluje kao nemoguća misija.



Ipak, danas se pojavila informacija da Antoan Grizman želi da ode. Ima već 29 godina, neće još jednu sezonu van pozicije, u senci Mesija.



On je dovede iz Atletika za 120 miliona prošlog leta i pored protivljenja Barsine svlačionice, jer je godinu dana ranije u poslednji čas promenio odluku i ostao u Atletiku.



Mesi je bio protiv Francuza, ništa lično, već jer je pritiskao klub da vrati Nejmara, i optuživao Abidala da nije ozbiljan i da pregovara sa Parižanima reda radi.



Ali, ko može da kupi Grizmana?



Čini se da priča o PSŽ nije realna, oni neće menjati Nejmara, a teško je očekivati da izdvoje oko 100 miliona za Francuza koji bi radije u Englesku.







U PL Čelsi je ispraznio kasu do dna, Junajted pokušava da završi posao oko Sanča i štopera, Sitiju ne treba, u Liverpulu bi se sjajno uklopio, ali oni nemaju novca, osim da ga menjaju za nezadovoljnog Manea, mada je ta varijanta Barselone bila aktuelna kada je Mesi bio na ivici odlaska.



Ima još jedna stvar, Grizman navodno veruje da Mesi neće otići, da će Kuman sledeće godine biti smenjen, i da njemu nema budućnosti ni pod Ćavijem koji će sesti na klupu, ako Viktor Font dobije izbore.



Sve u svemu, nezgodna situacija, novi trener insistira na Depaju i Vajnaldumu, ovaj prvi će sigurno biti standardan, ključna je figura Holandije i njemu Kuman veruje. Mesi je takođe siguran, pritisak je veliki da se forsiraju Fati i Dembele, pa je jasno da bi Grizman ponovo, osim mesta u timu mogao da ima probleme i kada je u pitanju minutaža.