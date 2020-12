Novi šok oko Pogbe, kraj saradnje i veliki preokret?

Pol Pogba je i dalje tema dana na ostrvu, nakon što je Mino Rajola istupio i jasno rekao da Francuz neće produžiti ugovor i da želi da ode iz Junajteda. To se, manje-više naslućivalo, ali je tajming bio neverovatan, pred meč sezone u Nemačkoj koji je Junajted izgubio i ispao.



Bes se sručio na Pogbu koji nijednom rečju nije demantovao menadžera, navijači traže da što pre ode, Junajted je otvoren za ponude Juventusa, ali žele novac koji su uložili 2016. kada su ga kupovali od Italijana.



To je nemoguća misija, Pogba danas, ni uz svu marketinšku pompu ne vredi ni blizu 100 miliona.



Sa druge strane provlače se tvrdnje da Juve razmišlja da se oslobodi Ronalda, omogući mu da karijeru završi u Engleskoj, u "svom klubu", a da bi doveo Pogbu. To bi bila razmena čime bi "Bjankoneri" ne samo dobili igrača koga žele, nego se i oslobodili ogromne Ronaldove plate.



Uz to, nadovno, oni žele da pobeđuje kolektiv, da se vrate svojim principima, valjda nikada u istoriji nisu toliko zavisili od jednog igrača koliko od Ronalda.



Druga varijanta je zamena, Pogba za Dibalu, obojica su u istoj situaciji, greju klupu, imaju 18 meseci do kraja ugovora.



Pogba gleda ka Zidanu, ali Perezu jednostavno nije stalo, a i ne želi da isplati proviziju Rajoli, iako trener želi zemljaka.











"Bild" piše da odnosi Pogbe i Rajole nisu dobri. Naime, Francuz smatra da njegov menadžer preteruje, on želi da ode iz Mančestera, ne veruje da Junajted može da napravi ozbiljan tim, ali se ne slaže da metodama svog agenta koji unosi smutnju i nemir. To je Rajolin modus operandi, pa Pogba razmišlja da promeni agenta.



On sumnja da Rajola može da mu izboksuje, osim eventualno u PSŽ, novac koji je nudio Junajted, oko 15 miliona evra, jer i Real i Juve nemaju ta sredstva, moraće da prodaju veliki broj igrača.



Zbog čega Pogba neće u rodni grad?







Priča se da ne voli PSŽ, da mu se ne igra u tamošnjoj ligi, da navija za Marsej, da apsolutno sem što je rođen u gradu nema nikakve emocije prema tamošnjem klubu. On je odbijao proteklih godina i da pomisli na Francusku, želi samo u Italiju u Juventus ili Španiju.



Ako, Rajola to ne može da obezbedi, Pogba bi se promenom menadžera "pomirio" sa klubom i verovatno prihvatio da ostane u Junajtedu.