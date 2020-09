Novi šok, Barsa priznala da ne može da dovede najveću Kumanovu želju!

Hosep Marija Bartomeu je posle sramnog poraza od Bajern Minhena najavio "korenite promene" na Kamp Nou, a od tada je otišao samo Ivan Rakitić.



Luisu Suarezu je propao transfer u Juventus, još uvek se čeka Vidalov u Inter, Umtitija neće niko, dok se najviše očekuje od prodaja Todiba i Semeda.



Predsednik Liona Žan Mišel Ola potvrdio je za francuske medije da mu je Barsa poručila da želi Depaja, ali da nema novca da pošalje ponudu.



"Bartomeu me je nazvao u nedelju i potvrdio mi da klub želi da dovede Depaja, ali da ih je pandemija virusa dovela do krize i da u ovom trenutku nisu u mogućnosti da pošalju bilo kakvu ponudu", rekao je Ola.



Ranije danas pojavila se informacija da će Barsa platiti 25+5 miliona za Depaja, ali tek kada ih zaradi. Trenutno, Barsa "pati" zbog abnormalnih plata igrača koje su najveće u Evropi, posle pandemije su u minusu za još dodatnih 200 miliona evra.



Sve je u zastoju, Barsa je prodala Rakitića za sramnih milion i po evra + osam kroz bonuse, Vidal će otići skoro pa besplatno, a Suarez odbija da ode drugačije nego kad mu isplate preostale plate do juna.



Barsine igrače niko ne želi, oni koji su na prodaju nisu kvalitetni i to je začarani krug već mesecima unazad.