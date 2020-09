Novi preokret oko Suareza - Ovako nešto niko nije očekivao!

Luis Suarez je otpisan u Barseloni, ali ne želi da oprosti poslednju godinu ugovora pre odlaska. Barsa je ponovo odradila amaterski posao, precrtala Suareza i to mu saopštila, a onda ipak odlučila da "izvuče neki dinar" za njega.



Suareza je to razbesnelo, insistirao je da ode kao slobodan, jer mu je rečeno da će raskinuti ugovor, a onda je Bartomeu odjednom počeo da zateže i da traži minimalno obeštećenje od Juventusa, pre svega zato što bi na taj način izbegao da Suarezu isplati preostale plate do juna.



Juventus se sada okrenuo drugim željama, primarna želja je Edin Džeko, zbog čega je Luis Suarez sada plan B.



Ronald Kuman je danas poručio Suarezu da će računati na njega ako ostane, a zna se da je Holanđanin još u prvom razgovoru rekao da je odluka uprave da ga prodaju ovog leta.



Đerar Romero, pouzdani katalonski novinar, potvrdio je da bi Suarez mogao da igra u sredu protiv Đirone u prijateljskom meču, pošto je prethodni sa Nastikom propustio čekajući da realizuje transfer.







Kuman s jedne strane želi da bude korektan prema Suarezu, zna da kao igrač može da mu donese mnogo sa klupe, ali s druge strane, Bartomeu ga "tera" da ga drži na tribini i po strani dok ne pristane da ode po uslovima koje odgovaraju klubu.





Sve u svemu, jako ružno ophođenje uprave Barselone prema najboljem napadaču u istoriji kluba i trećim strelcem, iza Mesija i Cezara Rodrigeza.



Čekamo dalji rasplet, za sada, Suarez ostaje i ne želi da ode, a da Barsa zaradi, ako mu je već obećala raskid saradnje.





I zamislite sada tu atmosfer u ekipi ako ostane?