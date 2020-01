Novi Pogbin klub? Panitas!

Znate li šta je "Panitas"?



U pitanju je ključni kvartet prijatelja od pre nekoliko godina, u njemu su Kuadrado, Dibala i Iguain, i naravno, Pol Pogba.



Ono što je recimo igračima Junajteda smetalo je što je Pogba od povratka na "Old Traford" i dalje putem grupe i društvenih mreža komunicirao sa bivšim saigračima i svaki trenutak koristio da se vidi sa njima.



Pogba je putovao u Torino, kada je Iguain bio u Čelsiju, nisu se razdvajali, a malo je nedostajalo da postane saigrač sa Dibalom za koga kažu da mu je najbolji prijatelj.



Na njihovoj "Panitas" grupi, često raspravljaju o povratku Pogbe, nagovaraju ga da smanji dodatno ugovor, kako bi olakšao transfer, odnosno povratak. Nije tajna da je Pogbina želja Juventus, jer tamo ima potpuno drugi status u svlačionici, tačnije, atmosfera je neuporediva, a idol je navijača.



Real je otpao, Juventus hoće Pogbu, ali ne po svaku cenu i ne želi da plati 120 miliona kako bi ga vratio. Otpala je kombinacija sa Džanom koji iz poštovanja prema navijačima Liverpula neće u rivalski klub, a Juve ne pomišlja da Rabioa uključi u čitav sporazum, kako se pričalo. Sari bi uklopio od leta Pogbu, "Panitas" čine sve da i Ronalda uvuku u priču, jer će se njegova najviše poštovati.



Zbog čega Juventus insistira na Pogbi koji slabo igra za Junajted?



Dva su razloga, jedan je marketinški, sa Ronaldom i Pogbom u ekipi, klub bi nastavio da beleži rekorde kada su prihodi u pitanju, drugi je fudbalski. Naime, Paratići i Nedved veruju da je problem u Junajtedu, ne u Pogbi. Smatraju da u ozbiljnom timu, poput svetskih prvaka Francuske Pogba jeste igrač koji pravi razliku i moguće je izvući najbolje iz njega, dok Junajted jednostavno nema kvalitet, niti Francuz igra na pravoj poziciji.



Šta će od svega biti, videćemo, samo da će i Junajted i Pogba morati da smanje apetite kako bi do transfera došlo, to je više nego jasno.