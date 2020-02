Novi list? Bajern spremio 200 miliona za napad iz snova?

Bajern ima velike ambicije narednog leta, nastaviće da menjaju ekipu, a priča se da je dolazak Tomasa Tuhela siguran. Naime, njemu ostaje godina ugovora sa PSŽ, ali niti klub, zbog Mbapea, niti sam Nemac žele da nastave saradnju.



Ono što bi Bajern želeo da obezbedi nekadašnjem treneru Dortmunda je napad iz snova. Pored neizbežnog Levandovskog, oni imaju dogovor sa Saneom, a najveća želja je Bobi Firmino. Naime, Bajern bi ponudio takođe blizu 100 miliona evra sa bonusima za nekadašnjeg igrača Hofenhajma, ali to je nemoguča misija, makar prema sadašnjim informacijama.



Bajern ipak veruje da bi mogli da se dokopaju Brazilca, ali to ne bi bila dva jedina pojačanja. Kai Haverc je takođe meta Bavarac, već je kupljem golman Nojbel, a od Tuhela se očekuje da podmladi tim, pa bi Miler, Boateng, Martinez, čak i Alkantara mogli da budu žrtvovani. Klub ima dovoljno novca, tim pre što će prodati nekoliko igrača, a plan je da se od narednog leta okrene novi list i počne sa stvaranjem novog tima.



To uključuje najmanje tri ili četiri nova lica u startnoj postavi, forsiranje mlađih igrača, ali i zauzdavanje kontrole koju u svlačionici imaju senatori, pre svega Miler, Nojer i Boateng.