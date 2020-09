Novi kasting - Od četiri imena na listi, Barsa bira "lutajuću devetku"!

Lautaro Martinez će ostati neispunjeni san Barselone, još više Lea Mesija, koji je u svom sunarodniku video idealnu zamenu za svog najboljeg prijatelja Luisa Suareza.



Katalonci nisu u mogućnosti da ga dovedu ovog leta, pitanje je šta će biti sledećeg kada dođe nova uprava i kada procuri stvarna finansijska slika kluba.



Ipak, danas stižu informacije da je kasting za novu "devetku" još kako "vruć", i da su u igri mnoga imena. Edin Džeko i Edinson Kavani su posredstvom svojih menadžera nudili svoje usluge i mogućnost transfera na Kamp Nou, ali su u Barseloni kategorički to odbili. Uostalom, zašto bi dovodili vršanjaka Kavanija ili godinu dana starijeg Džeka od Luisa Suareza?



Sledeći na listi, koji se do sada nije pominjao, jeste napadač Real Sosijedada Aleksander Isak, koga želi njegov sunarodnik Henrik Larson. Šveđanin je u stručnom štabu Ronalda Kumana i predložio je da Isak bude nova "devetka", ali problem je što je njegova otkupna klauzula čak 70 miliona evra, što je u ovom trenutku misaona imenica za Katalonce.



Ostaje poslednji izbor, najjeftiniji i najrealniji, ali jedini koji nije klasičan napadač - Memfis Depaj. Holanđanin je odavno pristao da ode u Barselonu, ali se čekalo da Katalonci rasprodaju pojedine igrače i da pošalju ponudu Lionu.



Barsa će od prodaje Semeda dovesti Seržinja Desta i ostatak novca će preusmeriti na Depaja, jer više od 25 miliona ni neće imati za novog napadača.



Mundo Deportivo je na svojoj naslovnici istakao da je Depaj ostaje prioritet, da su Kavani i Džeko odbačeni kao ideje, ali da je Isak teško ostvariva želja.



Depaj je kod Kumana u reprezentaciji igrao kao "lutajuća devetka", ali je jasno da bi sa njim Barselona morala da menja svoj koncept, sa Suarezom je to bilo potpuno drugačije.



Ako nas pitate, Barsa će tek da vidi koliku je grešku napravila što je pustila Urugvajca...