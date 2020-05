Novi dogovor Barse i Bajerna oko Kutinja?!

Bajern Minhen neće iskoristiti opciju da otkupi Filipea Kutinja za 120 miliona evra, to je otpalo i pre pandemije, ali Bavarci imaju novu ideju.



Kako prenosi Mundo Deportivo, Bajern namerava da predloži nastavak saradnje sa Kutinjom dok se ne završi i sezona u Ligi šampiona, tačnije do kraja avgusta, za šta bi bila potrebna posebna dozvola od strane FIFA.



Kutinjova pozajmica ističe 30. juna, ukoliko Bajern odluči da ne otkupi Brazilca za 120 miliona, od 1. jula bi trebalo da se vrati na Kamp Nou, ali u Barsi svakako ne bi imao pravo nastupa u Ligi šampiona kada se ona nastavi.



Zanimljivo, Kutinjo je nedavno operisao članak zbog čega će gotovo sigurno propustiti sve ligaške utakmice do kraja sezone, ali bi mogao da bude veliko pojačanje u Ligi šampiona.





Podsetimo, UEFA i dalje namerava da se preostali mečevi LŠ odigraju od 7. do 29. avgusta, pa su zbog toga problem ugovori koji ističu 30. juna.





Za ovako nešto potrebno je da se Barselona složi i da da odobri produžetak pozajmice, samim tim, moglo bi se reći da Katalonci mogu i da oslabe potencijalnog rivala u Ligi šampiona.



I Bajern i Barsa treba da odigraju svoje revanše osmine finala koji su odloženi usled pandemije, s tim što su Bavarci svoj deo posla praktično obavili pobedom u Londonu nad Čelsijem rezultatom 3:0.



S druge strane, Katalonci moraju da pobede Napoli posle 1:1 na San Paolu...