Novac, politika, opsesija - Mbapeva odluka poznata, pitanje je samo tajminga?

Kilijan Mbape neće produžiti ugovor sa PSŽ. Naime, kako piše L'Ekip, on odbija da pregovara o novom ugovoru iako bi postao najplačeniji igrač na svetu, njegova godišnja primanja bi iznosila oko 50 miliona evra sa bonusima.



Kraljevska porodica iz Katara je rešena da ga zadrži, ima manje od dve i po godine ugovora, sada mu već nude bogatstvo, ali on ne želi da pregovara. Kada je stigao iz Monaka ugovor mu je bio 12 miliona po sezoni, revidiran je na 15, dobio bi tri puta više, ali njegova namera je da ode u Real.-



To nije baš izvesno ovog leta, iako će ući u poslednje dve godine ugovora, ali jeste 2021. Naime, ovde je manje pitanje novca, više promocije SP u Kataru. Zbog toga PSŽ ni za 300 miliona neće prodati Francuza. Oni nameravaju da nastave sa kupovinom zvezda jer je to promocija i države, recimo da je 2008. godine PSŽ prodavao 80 000 evra godišnje, deceniju kasnije taj broj je oko milion.



Eventualno bi, ako Mbape nastavi sa odbijanjem, PSŽ pristao da ode u leto 2021. za veliku sumu. To čeka Real, ali teško da bi tada, godinu dana pre isteka ugovora platili svetski rekord za najtalentovanijeg igrača na svetu. U međuvremenu ostaje odluka da ne iritiraju PSŽ, ne pregovaraju sa Mbapeom, nego sačekaju njegovu odluku. Tajming bi se poklopio, Real se oslobađa starijih igrača, otići će veliki broj u narednih par godina, a bez Marsela, Modrića, Ramosa, Benzeme biće otvoren prostor za ogromna primanja Mbapea koji bi trebalo, uz Realove mlade lavove da bude glavna snaga tima...











Priča se da je Mbape opsednut "Zlatnom loptom" i da veruje da može da je dobije samo u Realu, da PSŽ, ako ne osvoji Ligu šampiona, ne može da lobira za individualne nagrade, makar Francuzi ujedini titule narednog leta. Tako je bilo do sada, ne mora da znači ništa, ali Zidan je takođe mamac, iako su ga Parižani upozorili da ne priča o Mbapeu, niti da nagoveštava čak i u formi toga da bi voleo da ga trenira njegov transfer. Netrpeljivost PSŽ prema Zidanu nije tajna, na kraju krajeva on je iz Marseja, što samo po sebi donosi tenzije...