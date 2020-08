Novac kaplje, evo koliko je Real zaradio od "prodaje" najtalentovanijeg Japanca na svetu!

Real je prodao svoj biser i zlatnu koku, Take Kuba. Najtalentovaniji japanski fudbaler je naravno prodat uz pravo otkupa, imao samo 19 godina, dobru sezonu u ekipi Majorke, koja je ispala iz lige.



I da Zidan želi da ga vrati, ne bi mogao jer su mesta za strance popunjena, dosta klubova je bilo raspoloženo da otkupi Kuba, ili ga pozajmi na dve godine, kao Bajern, na primer, ali Real se odlučio da Japanac čija popularnost je ogromna u domovini bude na oku, ostane u Primeri.



Hteli su ga Sosijedad, Granada, Osasuna i Selta, ali u Madridu su se odlučili da prihvate ponudu Viljareala. Jednostavno je, ekipa je jača, ima ambicije, igra Evropu, vreme je za naredni korak.



Kubo će koštati Viljareal najmanje 4 miliona evra, 2.5 plus bonuse, neki su lako dostižni, jedan deo zavisi od igara u LE i španskom kupu. Maksimalna suma je pet miliona evra. Kubo ima 2 miliona godišnju platu što nije mnogo kako bi se možda činilo s obzirom na društvene mreže i njegovu atraktivnost u Aziji, to će se lako pokriti.