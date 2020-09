Nova Mendešova kombinacija za Juventusom, Vulvsi će imati napad iz snova, "Stara dama" našla zamenu?!

Izgleda da Vulvsi neće stati. Mendeš će im posle Semeda dovesti još jednu zvezdu.



"Vukovi" su ovog leta kupili Marsala iz Liona, stigao je Semedo iz Barse, Fabio Silva je plaćen pravo bogatstvo Portou, a doveli su talentovanog Holanđanina Hoevera iz Liverpula.



Podsetimo, prodali su Doertija Totenhemu i Žotu Liverpulu, dok je Lids otkupio ugovor Heldera Košte.



Ali, izgleda da super agent tu neće stati, planira još jednu bombu i to iz Juventusa.



Naime, Vulverhempton pregovara o kupovini Daglasa Košte!



Brazilac nije u prvom planu, dobio je samo osam minuta na startu protiv Sampdorije, do sada je odigrao preko 100 mečeva za Juve i iako je pokazao da je strašan igrač, povrede su ga zaustavile da opravda očekivanja.



Junajted ga je želeo, ali je Juventus tražio preko 30 miliona evra, Vulverhempton je spreman da to plati, ali se čeka da Juve obezbedi zamenu.



Naime, Italijani bi želeli ili da uzmu Kjezu, ako Fiorentina spusti cenu, ili bi lou-kost zamena za Brazilca bio Stefan El Šaravi koji bi stigao iz kineskog Šangaja na pozajmicu sa otkupom.







Pirlo navodno želi više Italijana u ekipi i to je jedan od razloga što bi prodao Koštu.



U Engleskoj kažu da bi napad, sa Traoreom na jednoj, Koštom na drugoj strani i Raulom Himenezom kao napadačem bio zastrašujući.



Recimo i to da Mendeš ima odlične odnose sa Juventusom, na kraju krajeva, on je usmerio Ronalda u Torino...