Nojeru nije po volji, ali sada je zvanično, Bajern ima novog golmana!

Posao je završen, Bajern je danas objavio da stiže golman Šalkea Nubel.



On je ove sezone branio odlično u Gelzenkirhenu, odbio je da produži ugovor sa klubom, našim ljubiteljima fudbala postao je dobro poznat pre par nedelja nakon divljačkog starta nad Gaćinovićem.



Što se tiče Nojera, navodno on ovo nije dočekao baš sjajno, pogotovo jer se priča da je Nubel pristao na ugovor u kome će mu garantovati makar 15 utakmica u Bundesligi godišnje, što je gotovo polovina.



Ipak, nema potvrde te vesti, u svakom slučaju Nojer dobija konkurenciju, 23-godišnji čuvar mreže mlade reprezentacije Nemačke će pokušati sledeće sezone da skine neprikosnovenog Nojera sa gola.

ℹ️ #FCBayern have signed Alexander Nübel for the 2020/21 season. pic.twitter.com/JeqJ8jA86q