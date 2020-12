Noćna mora završena, otkriveno, Mesut Ozil ima novi klub, boriće se za titulu!

Mesut Ozil sedi na klupi ili tribinama, prima ogroman novac, u ovom trenutku izgleda kao da će iscediti poslednji peni od 20 miliona teškog ugovora sa Arsenalom.



Nemac nema nikakvu ambiciju da se bori jer je shvatio da Arteta ima na neki način preporuku od kluba da Ozila skloni, a rezultati Arsenala, iako očajni nisu naterali Španca da eventualno pokuša da oživi nemačkog igrača.



Jer, podaci su optužujući za menadžera Arsenala.



Njegov tim je šutirao na gol 9.5 puta po meču, četvrti najgori rezultat u PL, jedino su Palas, Barnli i Njukasl šutnuli manje. Uz to, Guneri su dali 10 golova, jedino Barnli, VBA i Šefild su postigli manje pogodaka, i pogodite šta, nalaze se u zoni ispadanja.



Da vam se zamaramo brojkama, tek utakmica protiv Totenhema je pravi prikaz nemoći Arsenala. Nemaju nikakvu kretivnost, a probali su, verovali ili ne, 32 centaršuta koji su bili lak plen za rivala. Protiv Vulvsa su centrirali 33 puta, isti učinak izgubili su meč.









Zbog toga se mnogi u očaju pitaju da li bi Ozil pomogao, ali sudeći po tome šta je pokazivao dok nije otpisan teško.



No, izgleda da je njegovim mukama, ali i mukama Arsenala kada je plata u pitanju došao kraj.



Kako je izjavio Murat Zorlu, jedan od članova uprave Fenera, on ima informacije da će na zimu, odnosno za mesec dana preći u Fener. On je dovođen u vezu sa turskim klubovima, sada mu je ostalo šest meseci ugovora, jasno, moraće da prihvati smanjenje plate u novom klubu, ali nigde i ne bi mogao da uzme više 20 miliona po sezoni. Plus, on želi u domovinu svojih roditelja gde bi bio dočekan kao božanstvo.







Transfer? Nema novca za Arsenala, tačnije jedino što će uštedeti je pola Ozilove godišnje plate, nešto manje od 20 miliona bruto, ali i to je dobro, posle svega...



Ozil ima 32 godine, vreme je za poslednji veliki ugovor pred penziju, a sigurno je da će i njegov kum Erdoan pogurati ovaj transfer...



Inače, Fener je na deobi prvog mesta sa Galarasarajem i Alanjom, koja im meč manje, ali malo ko očekuje da će tim sa turskog primorja izdržati trku sa velikanima.