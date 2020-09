Noćas puče bomba, Pep sada ima SVE!

Što Pep poželi, on to i dobije! Nakon što je prošlu sezonu "prokockao" zbog rupe u srcu odbrane, koju je morao da krpi najčešće Fernandinjo uz Laporta, Gvardiola je ovog leta doveo i drugog štopera!



Nakon Nejtana Akea, noćas je put Mančestera krenuo i Ruben Dijaz iz Benfike!



Fabricio Romano je pod svojom čuvenom krilaticom "here we go" potvrdio da će Siti platiti Dijaza 55 miliona evra + Nikolas Otamendi, koga su Građani procenili na 25 miliona.



Istu ponudu poslao je Siti i na adresu Sevilje za Kundea, ali su Andalužani istu odbili, pošto su tražili fiksno 70 miliona evra.



Zanimljivo, Ruben Dijaz se sinoć pogotkom oprostio od svoje Benfike u pobedi nad Moreirenseom (2:0), a potom se uputio za Mančester. Njegova lepša polovina podelila je fotografiju na Instagramu koja to potvrđuje, pa bi sjajni Portugalac trebalo već sutra da obavi lekarske preglede i zvanično potpiše ugovor do 2025. godine.







Pep je ovako zatvorio savršeni prelazni rok, doveo je dva štopera i Ferana Toresa i sada bukvalno ima pokrivene sve pozicije sa dvojicom igrača.













Očekuje se da dolaskom Dijaza pusti i Erika Garsiju da ispuni san i vrati se u svoju Barselonu, pošto će četvrti štoper u rotaciji ostati Džon Stouns.