Njukasl nije dobio bogate vlasnike, ali će se dobro pojačati - Stižu levi bek, dva sjajna napadača i defanzivac iz Londona!

Njukasl je ove godine trebalo da dobije nove vlasnike, to još uvek nije isključeno kao mogućnost, ali je jasno da kraljevska porodica Saudijske Arabije neće imati nikakve veze sa "Svrakama".



Saudijski princ Mohamed bin Salman je bio spreman da uloži brdo novca u klub, pa se Njukasl povezivao sa nekim od najatraktivnijih imena iz sveta fudbala, kada je sve propalo, "Svrake" su doživele sudar sa realnošću.



Majk Ešli još uvek planira da proda klub, ali je svestan da to neće moći da uradi u najboljem slučaju do jeseni, što znači da će morati da investira u pojačanja tokom letnje pijace, kako je i obećao treneru Stivu Brusu.



U klub su već stigla dva nova fudbalera, golman Mark Gilespi iz Modervela, kao i reprezentativac irske Džef Hendrik iz Barnlija, obojica kao slobodni igrači. Jasno, Hendrik će predstavljati veliko pojačanje za ekipu, Gilespi će biti rezerva Dubravki.



Nekoliko igrača se vratilo sa pozajmica, kao Džejkob Marfi iz Šefild Venzdeja i Ašraf Lazar iz italijanske Kosenze, za Marokanca teško da će biti mesta u prvom timu, čini se da će Marfi dobiti šansu nakon solidne sezone u Šefildu.



Klub su napustili Džetro Viljems i Valentino Lazaro, koji su se vratili u svoje matične klubove po isteku pozajmica.







Viljems je i dalje u opticaju za mesto levog beka, kako u Ajnhtrahtu ne računaju na njega, ali Brus ima i druge ideje.



Čini se da je pripritet Deni Rouz iz Totenhema, Murinjo ne računa na engleskog reprezentativca.



Još dva igrača su u opticaju, Dimitrios Janulis iz PAOK-a i Rožerio iz Sasuola, Grk vredi oko pet miliona evra, Brazilac iz Serije A je duplo skuplji.



Kako su preneli pouzdani mediji sa Ostrva, klub je na pragu angažovanja velikog pojačanja iz redova Arsenala, konkurenciju na štoperskim pozicijama pojačaće Rob Holding.



Engleski internacionalac nije u planovima Mikela Artete, "Tobdžije" su dočekale Salibu ovog leta, žele i Gabrijela iz Lila, pa je za Holdinga najbolje da ode na kaljenje.



Preseliće se na "Sent Džejms Park", gde će do kraja sezone igrati na pozajmici.







Što se tiče veznog reda, rekli smo, potpisao je Hendrik, a i novi ugovor je parafirao mladi Meti Longstaf, pa se čini da su sa vezom završili, okreću se ojačavanju napada.



Dva imena su u igri, izgleda da Njukasl želi obojicu da ih angažuje, u pitanju su Musa Marega iz Porta i Rajan Bruster iz Liverpula.



Za snažnog napadača iz Malija su spremni da izdvoje oko 15 miliona evra, dok Brustera žele na pozajmicu do kraja sezone.



Maregi ističe ugovor sa "Zmajevima" za godinu dana, pa bi ova cifra mogla da zadovolji upravu portugalskog šampiona, sa druge strane Bruster je igrao odlično u Svonsiju minule sezone i dobro se pokazao na pripremama sa "Redsima" za nastupajuću sezonu, pa je pitanje da li će mu Klop možda ukazati šansu u prvom timu.



Ako proceni da je bolje da bude standardan, Njukasl bi mogao da bude idealno rešenje.