Njukasl dobio veliko "ne"

Ćiro Imobile je spreman da potpiše novi ugovor sa Lacijom, iako na stolu ima unosnu ponudu Njukasla.



Kao što se već nedeljama čeka, Njukasl bi uskoro trebalo da dobije nove, prebogate vlasnike koji žele da naprave mega tim, ali u njemu neće biti Imobilea.



Najbolji strelac Rimljana želi da potpiše novi ugovor, praktično do kraja karijere, jer mu Lacio nudi saradnju do 2025. godine.



Uz to, Imobile bi dobio znatno jači ugovor, od četiri miliona evra godišnje.



Navodno, Imobilea čeka i kapitenska traka, kada ode Senad Lulić, a želi i da igra Ligu šampiona sa Rimljanima.



Imobile je ove sezone postigao 27 golova na 26 utakmica u Seriji A i ima priliku da vrati Skudeto na Olimpiko posle 20 godina.







Njukasl će morati da potraži novog napadača na drugoj adresi, jer se očekuje da Imobile uskoro potpiše novi ugovor sa Rimljanima...