Njih dvojica jednostavno moraju da igraju za Barselonu, ali petorica ne žele da čuju za "grad svetlosti"!

Barselona ne odustaje, ali moraće da pretrpi velike izmene, kako bi ispunila želje Setijena, ili bolje da kažemo Mesija.



Više nema nikakve dileme, dvojica igrača koja su izabrana su Nejmar i Lautaro Martinez. Za njih dvojicu će biti potrebno više od 250 miliona evra, nema mnogo prostora, Katalonci moraju da se oslobode nekoliko igrača, njihovih plata, ali i da prihvate silne gubitke, kada je u pitanju prodaja igrača.



Neće im uspeti da menjaju Grizmana za Nejmara, najveći razlog je to što je Francuz već saopštio da mu ne pada na pamet da igra u tamošnjoj ligi, on bi razmotrio odlazak u PL, recimo u Junajted, ali to je malo verovatno, tim pre što "Đavoli" neće platiti 120 miliona evra za koliko je Grizman doveden iz Atletika.



Drugi na listi je Kutinjo na kome bi Barselona mogla da izgubi ogromnih 100 miliona evra, plaćen je 160, ima ponude iz PL, ali te sume su mnogo manje, baš kao i za Dembelea koji je koštao oko 140, nije ispunio bonuse, ali ni njemu se ne ide iz kluba, uz to Kike Setijen smatra da treba da ostane.



Četvrti je Umtiti, za koga je bilo ponuda, ali i on ne želi da napusti klub, mada bi ipak mogao da napusti klub, ako zaista Arsenal ili Liverpul zagrizu za Francuza. Izgleda da je i Žunior Firpo daleko od tima, iako je tu tek godinu dana, on bi mogao da bude deo sporazuma oko Lautara, pošto su utihnule priče o Vidalu, odnosno Konte ima druge ideje.











Drugi Barsin problem su plate, Nejmar će se odreći desetak miliona, ali to je opet 25, na to bi se nadovezao novi Mesijev ugovor, Lautaro bi koštao manje, ali i on će tražiti veliku platu, a pitanje je da li bi Suarez otišao ovog leta. Jednostavno, Barselona neće ispuniti plan o zaradi više od milijardu evra, na plate troši više od polovine, pa je u uslovima velike krize, to neodrživo.



Ali, kako rekosmo, treba se osloboditi petorice, od kojih gotovo niko, pogotovo ne Grizman, ne želi da ode u Pari Sen Žermen kako bi se smanjili troškovi za Nejmara. Na ceni je Semedo, ali bi njegovim odlaskom ponovo došlo do problema, kada je pozicija desnog beka u pitanju, ovo Barselona nije uspela da reši još od odlaska Danija Alveša.