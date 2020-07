Niste ga zaboravili? Šta će biti sa Rišairom Živkovićem?

Dobio je drugu šansu da se dokaže na velikoj sceni početkom ove godine Rišairo Živković (23).



Sećamo ga se kao talentovanog napadača iz redova Groningena, koji je 2014. godine ostvario veliki transfer u redove Ajaksa, ali u Amsterdamu nije uspeo da ispuni svoj potencijal.



Momak rođen u Asenu u Holandiji, čija majka je Srpkinja, još uvek ima puno vremena da karijeru izvede na pravi put, a drugu šansu dobio je ni manje ni više nego u Premijer ligi.



Šefild junajted ga je doveo na pozajmicu iz kineskog Čangčun Jataija početkom tekuće godine, ali mu je dugo trebalo da povrati fizičku spremu, kako je prethodno u novembru završio šampionat u Kini.



Do prekida sezone nije ni igrao, ali je zato u nastavku dobio šansu sa klupe protiv Njukasla i Mančester junajteda i sva je prilika da će do kraja sezone dobiti priliku da se dokaže.



"Blejdsi" imaju pravo da ga otkupe za dogovoreni novac, ali zbog finansijske krize koju je izazvao prekid sezone nisu spremni da ispune te uslove.



Ipak, nisu odustali od Živkovića, postoji mogućnost da ostane na novoj pozajmici ili da Šefild dogovori nove uslove sa kineskim klubom.



U svakom slučaju, Vajlder je spreman da mu ukaže šansu, glavni čovek za transfere na "Bramal lejnu" Pol Mičel dugo prati mladog fudbalera i veruje da se u njemu krije ogroman potencijal.



Videćemo kako će se Rišairo pokazati do kraja sezone, podsetimo, on je igrao za omladinske selekcije Holandije, ali nije još upisao nastup ni za jednu seniorsku selekciju, a ima pravo da nastupa za Srbiju, Holandiju, Crnu Goru i Kurasao, odakle je njegov otac.



Možda bi Srbija mogla da dobije još jednog reprezentativca u Premijer ligi?