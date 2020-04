Ništa od velikog pojačanja za Rimljane!

Stigao je minulog leta u redove Roma Kris Smoling.On je doveden na pozajmicu do kraja sezone iz Mančester junajteda, mnogi su bili iznenađeni što je engleski fudbaler napustio Premijer ligu.U početku se mučio sa povredom, a onda je zablistao u Seriji A, pa je do prekida sezone upisao 28 nastupa, bio je redovan u ekipi Paula Fonseke.Već u januaru je "Vučica" krenula da pregovara sa Junajtedom oko otkupa njegovog ugovora i činilo se da će Smoling na kraju ostati na "Olimpiku".Ipak, situacija koja je zadesila čitavu planetu promenila je drastično i planove tima iz Rima.Pandemija koronavirusa izazvala ja prekid sezone, koji već ostavlja silne finansijske probleme klubovima, pa u Romi više nisu u poziciji da otkupe Smolingov ugovor od "Đavola", prenose engleski i italijanski mediji."Đavoli" traže oko 28 miliona evra za svog štopera, "Vučica" to zbog novonastale situacije nije u poziciji da plati.