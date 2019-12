Ništa novo, Matić je surovi profesionalac, izbor se sveo na Srbina ili "Ratnika"!

Nemanja Matić insistira na tome da je profesionalac i da će dati sve od sebe.



"Naravno, to se ne dovodi u pitanje, ja sam igrač Junajteda i spreman sam da budem na terenu kad god to trener odluči. Uvek sam davao sve od sebe i nameravam tako da nastavim", kaže Srbin koji je van planova Solskjera, ali je igrao sa podmlađenim timom u pobedi protiv Kolčestera od 3:0 u Liga kupu.



On je samo sedam puta bio na terenu i to u manje važnim utakmicama, i pored povrede Pogbe, Mek Tominaj i Fred imaju prednost.



Naravno da je Matiću teško, on je rekao da veruje da zaslužuje mesto u timu, ali da se pita Solskjer. To je bilo pre par meseci, ali nije uspeo da promeni mišljenje trenera.



"Bilo je oscilacija u igri, ali to je normalno za ove mlade momke, klub treba da bude ponosan, ima sjajnu budućnost", kaže Matić.



Nije tajna da ga želi Inter, da mu ugovor ističe na kraju sezone, ali da će Junajted aktivirati klauzulu o produžetku kako bi ga sprečio da ode bez obeštećenja na leto.



Neki izvori tvrde da su "Đavoli" tražili blizu 20 miliona evra Italijanima, što su čelnici Intera odbili da plate. Ali, Konte insistira na novom igraču zbog povreda u veznom redu, u igri su Matić, ali i Vidal, koji je besan zbog izostanka iz tima u "El Klasiku" i traži da ga klub pusti da ode u januaru, što je malo verovatno, jer Barselona traži veliko obeštećenje za Čileanca.