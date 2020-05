Niko nije kreativan kao Arteta, Arsenal sa malim budžetom i pet novih igrača?!

Arsenal čeka rasplet oko nastavka PL, ali i ako liga bude nastavljena, teško je verovati da mogu da se vrate u borbu za Ligu šampiona.



Pandemija je ostavila trag pa će klub, umesto sa profitom od nekoliko miliona, sezonu završiti sa gubitkom, a jasno, kada se budu svodili konačni računi ovo je prvi put za 18 godina da su u "crvenom".



To će naterati Stena Krenkea da smanji troškove, plate od 230 miliona funti su veliki problem, uz to, klub je kupovao, sada mora da prodaje, kako bi doveo nove igrače.



Pre svega, Obamejang će otići, klub neće dozvoliti da narednog leta kapiten napusti klub bez obeštećenja, ali on nije jedini. Arteta je i pre prekida sezone, bio jasan, hoće nove štopere, Sokratis i Mustafi su na prodaju, Rob Holding ima ugovor još tri godine, ali su ga povrede sprečile da pokaže šta može, iako i dalje ima poverenje navijača.



Vili Saliba stiže iz Sent Etjena, kupljen je prošle godine, sada stiže u tim, ali Arteta želi još jednog štopera. Da li besplatnog Tijaga Silvu, koji ipak ima ogromne finansijske zahteve, ili nekog drugog igrača na pozajmicu, jer novca nema.



Ima eventualno za levog beka Ajaksa, Taljafika koji košta 20 miliona, a Arteta želi i vezistu, pa bi mogao da ponudi Lakazeta za Lemara, ta trampa sa Atletikom je moguća. Želeli su iz "Jorgandžija" i Partija, ali i on je preskup.













Šta još može klub da uradi, blizu su dogovora sa Vilijanom, Brazilac ima i ponudu Totenhema, ali Arsenal nudi dogovor na tri godine, sjajni vezista bi bio ogromno pojačanje.



I na kraju Džastin Klajvert. Uz Romu bi možda otišli Mustafi, ostao bi Mihtarijan koji bi značajno morao da smanji ugovor, bio bi doplaćen novac za Holanđanina čime bi svakako tim bio mnogo jači.



Navijači se pitaju šta bi moglo da se desi sa napadačem, imaju mladog Martinelija, nudili su navodno i Obamejanga za Ikardija Parižanima, ali kako rekosmo, novac je odlučujući faktor...



Ipak, ako ostvari deo planova, sa novih četiri ili pet igrača u postavi, Arteta će imati znatno jači tim nego ove sezone.