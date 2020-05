Nije tajna! Četvorica imaju obećanje Florentina Pereza da će biti "Galaktikosi", ali da li su spremni da čekaju?

Real Madrid čvrsto stoji pri odluci, neće kupovati ovog leta. Što se tiče igrača na pozajmici, male su sada šanse da se vrati Odegard, jer Modrić ima ugovor na sezonu, a Hakimi kome ističe pozajmica sa Dortmundom ne želi da sedi na klupi.



Real ima Odriozolu i Karvahala, mnogi smatraju da je Marokanac već sada mnogo bolji igrač, ali Madriđani moraju da se oslobode viška. Svlačionica je protiv dolaska Pogbe, plus plata mu je prevelika, a zauzeo bi mesto i mladom Kamavingi koji će verovatno biti kaparisan ovog leta, ali će ostati u Renu koji igra kvalifikacije za Ligu šampiona.



Navodno, vezista ima obećanje Zidana i Pereza da će sigurno za 12 meseci stići u Madrid, pa je spreman da odbije ponude iz Engleske.



Mediji u Madridu tvrde da je još trojici fudbalera, Perez obećao da će postati deo najvećeg kluba na svetu. Naime, Haland će čekati naredno leto, ili možda čak 2022. godinu, kada klauzula stupa na snagu i u klubu su sigurni da je on Benzemin naslednik. Jović ostaje šansa da u drugoj godini pokaže da zaslužuje beli dres.



Ali, to nije sve, Zidan i dalje insistira da se naredne godine dovede Mbape kome će ostati sezona do kraja ugovora, mada bi Perez da sačeka 2022. da fudbaler PSŽ bude slobodan. To su još dve godine, pitanje je hoće li Mbape čekati, ako se pojavi Liverpul sa novcem narednog leta.











I na kraju, Kai Haverc. Današnja "Marka" piše da se Real zvanično obratio Leverkuzenu, da bi da rezervišu najtalentovanijeg nemačkog igrača za sledeće leto, ali ovde se pita fudbaler. Naime, Haverc želi da ode već ovog leta, pogotovo ako Leverkuzen ne izbori plasman u Ligu šampiona.



"Farmaceuti" su trećoi, ali imaju meč više od Lajpciga i Menhengladbaha i čuveno prokletstvo na leđima, uvek na proleće igraju slabije. Haverca žele svi vodeći evropski klubovi, neki od engleskih bi mogli i ovog leta da reaguju, pitanje je hoće li on čekati Real.



Ali, Perezova odluka je nepromenjiva, izuzev igrača na pozajmicama, ne postoji šansa da se tim ovog leta pojača, jer ne mogu da se oslobode ni Bejla, verovatno ni Džejmsa Rodrigeza, kao i još par igrača sa jačim ugovorima.