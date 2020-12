Nije samo štoper, "Zlatni dečak" u Liverpulu, majstorski potez Klopa?

Liverpul traži štopera posle silnih povreda sa kojima se su suočili tokom jeseni. U ovom trenutku, najbliži klubu je Turčin Ozan Kabak. Šalke će ga prodati, Inter bi uz novac mogao da u suprotnom pravcu pošalje večitu rezervi Origija. Time bi Klop pojačao konkurenciju u poslednjoj liniji, dobio igrača na koga može da se osloni na duži period, ne samo dok Van Dajk bude odsutan.



Ali, to nije sve.



Iako se pričalo da Redsi žele Iva Bisumu iz Brajtona kao zamenu za Vajnalduma koji će verovatno kao slobodan igrač napustiti klub, iskočila je nova kombinacija.



Naime, kako sada stvari stoje, za sumu od oko 20 miliona na "Enfild" će stići Renato Sančez. Momak koji je do pre nekoliko sezona važio za najtalentovanijeg vezistu na svetu je pogrešio odlaskom u Bajern, nije se nametnuo, bio je i u Svonsiju, a onda se preselio u Lil. U Francuskoj je momak koji ima samo 23 godine promašao sebe, nametnuo se u redovima ekipe koja se nalazi u vrhu šampionata.









Ali, Lil mora da ga proda. Naime, zbog pandemije, finansijski problemi su takvi da će biti prinuđeni da prihvate ponudu za Sančeza. Engleski mediji tvrde da je u pitanju 20 miliona evra plus bonusi, on je i najskuplje pojačanje u istoriji kluba, ali sada bi mogli da vrate uloženo. Imamo ugovor do 2023.



Liverpul će profitirati, kažu da je sve praktično dogovoreno, da momak koji je kao klinac sa Portugalom postao prvak Evrope pre četiri godine, a onda potonuo, stigne na "Enfild".







Inače, ove godine je osam puta nastupio za Lil, dao i gol, sigurno da će biti veliko pojačanje jer je na putu da se vrati u formu iz omladinskih dana. Sada je i mentalno čvršći i svi su uvereni da će Liverpul napraviti odličan potez njegovim dolaskom.