Nije gotovo, Liverpul nakon debakla dovodi novog golmana?!

Pisali smo da je u klub stigao mladi Marselo Pitaluga, ali jasno je da je on godinama udaljen od prvog tima Liverpula.



Adrijan se nije pokazao kao prava zamena za Alisona, Španac je protiv Aston Vile morao da vadi loptu iz mreže čak sedam puta, mada se mora priznati da u većini situacija nije mogao ništa da uradi.



Ali, imao je Adrijan u prethodnih godinu i kusur dana razne kikseve, jednostavno ne može da odgovori potrebama Liverpula kao što to radi Alison Beker, pa se čini da bi angažovanje novog rezervnog golmana moglo da bude značajno za ekipu Jirgena Klopa, Brazilac bi zbog povrede ramena mogao da provede i šest nedelja van stroja.



Iako je prelazni rok u većini liga zatvoren, klubovi u Engleskoj imaju šansu da se pojačaju unutar zemlje, timovi iz Premijer lige mogu da kupuju igrače iz nižih rangova do 16. oktobra.



Tako je jasno da bi brojne ekipe mogle dobro da se pojačaju u Čempionšipu, a izgleda da je i Liverpul pronašao pojačanje na ukusu u drugom rangu.



Naime, zainteresovani su za Džeka Batlenda.









foto: EPA-EFE/KIERAN GALVIN