Nigerijac ih odjavio, Ramadani se vratio za sto, tema je, pogađate, Luka Jović!

Izgleda da će transfer Nigerijca Osimhena propasti, Napoli se dogovorio sa Lilom, 50 miliona, plus Adam Onas koji je na pozajmici u Nici, ali je mladi Argentinac odbio Vesuvijane.



Problem?



Mala plata koju nude Napolitanci, plus priča se da će neki od velikih engleskih klubova zagristi za ovo napadača, i da se Klop čak raspitivao o njemu, kao opciji, pošto mu je umakao Verner.



To je signal za Napoli, koji prodaje Milika da se vrati za sto, na drugoj strani biće Falji Ramadani. U Napoliju već ima dva igrača Maksimovića i Kulibalija, tema će opet biti Jović.



Naime, Napoli je još u martu bio zainteresovan, ali problem je plata, mada bi navodno to moglo da se reši, Srbin bi došao na pozajmicu sa obaveznim otkupom, deo bi bio plaćen sada, a čitav transfer bi iznosio nešto više od 40 miliona.











Jovića žele Herta, Lester, Milan, Arsenal ako proda Obamejanga, Real je spreman da ga proda za sumu između 40 i 50 miliona.