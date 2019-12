Ni Pogba, ni SMS, ni Eriksen, ova dva igrača će kompletirati vezni red Reala!

Real Madrid ima nove ideje, odustali su od Pogbe, Zidanu nije po volji Eriksen, Sergej je bio samo nagađanje medija. a jasno je da će vezni red kluba pretrpeti promene, samim tim što odlazi Modrić, a i za Iska više nema mesta.



Šta je plan Madriđana?



Prvo i osnovno vratiti Martina Odegarda već u junu. On je na dvogodišnjoj pozajmici u Sosijedadu, ali igra fantastično i sada Real čini sve da ubedi Baske da im ga vrate posle godinu dana. Dva kluba imaju sjajne odnose, sigurno da ni klub sa "Anoete" neće puno zatezati, tim pre što im Madriđani nude odličnu opciju, da Kuba, koji blista u Majorki proslede u San Sebastijan narednog leta.



Sa Odegardom, Valverdeom, Kazemirom, Krosom, vezni red je formiran?



Nije, nedostaje jedan igrač i to će po svemu sudeći biti Fabijan Ruiz iz Napolija. On je odbio da produži ugovor sa Italijanima, bivši fudbaler Betisa hoće natrag u domovinu, želi ga i Barsa, pominjan je i Liverpul, ali Real zove samo jednom.



Ruiz neće ni da čuje da potpiše bolji ugovor sa Napolitancima, oni jasno ne moraju da ga puste, nema klauzulu, ali pitanje je da li će želeti nemotivisanog igrača. Suma za koju bi mogao da bude prodat je oko 80 miliona evra, plaćen je Betisu 30.



Podsetimo, vraća se i Hakimi sa pozajmice, pa bi sa Marokancem, Odegardom i Fabijanom Ruizom to bila nova krv Reala. Imaće i Sebajosa koji je u Arsenalu, ali će on, čini se, opet na pozajmicu.



Velika želja leta ostaje Mbape, no taj transfer je nerealan i mnogo je verovatnije da Real pokuša da dovede još jednog štopera kao zamenu za Ramosa.