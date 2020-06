Ni Inter, ni Napoli, ali - Kavani se vraća u Italiju?

Edinson Kavani i dalje "merka" ponude i bira najbolju, a nakon Atletiko Madrida, Napolija, Intera i Njukasla, sada je za njega zainteresovana i Roma.



Kako je preneo italijanski novinar Gonzalo Ronći, naredni dani bi mogli da budu ključni u pregovorima čelnika Rome i Kavanijevih predstavnika.



Za razliku od ostalih klubova, Roma je spremna da mu ispuni važnu želju i ponudi mu ugovor na tri godine, sve do 2023. kada će Kavani imati napuniti 36.



Ipak, problem bi mogla da bude njegova plata, jer je i Inter odustao zbog toga što niko ne može da mu pruži primanja od 10 miliona evra po sezoni.



Zbog finansijskih problema, zvuči neverovatno da bi tako nešto mogla da uradi Roma, ali ostaje da vidimo da li će Urugvajca nešto još privući ka Olimpiku.



Recimo i to da bi on voleo da igra u Ligi šampiona, a da je Roma daleko od nje, pošto je porazom od Milana za vikend ostala na čak devet bodova iza Atalante.







Podsetimo, Kavani će napustiti PSŽ posle sedam godina, pošto nije želeo da produži ugovor i da ostane plan B iza Maura Ikardija.





Urugvajac je u PSŽ stigao iz Napolija, a prethodno je igrao i za Palermo, a u svakom dresu je rešetao, dok je za Parižane ostao i najbolji strelac u istoriji sa 200 golova na 300 utakmica.