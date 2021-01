Neverovatno, Serhio Ramos odlazi zbog 10%?!

Serhio Ramos je svakim danom korak bliže odlasku iz Real Madrida i to bez obeštećenja.



Kapitenu ističe ugovor 30. juna, mesecima unazad niko nije mogao ni da pomisli da bi moglo da dođe do razmimoilaženja u pregovorima, ali početak januara nije doneo ništa dobro.



Poslednja runda pregovora između Florentina Pereza i Ramosa nije prošla dobro. Poznato je da je Ramos "zapretio" ponudom Pari Sen Žermena, koji želi i njega i Mesija, a to nije jedini problem.



Madridski As je danas otkrio detalje što se tiče finansijskog dela Perezove ponude.



Predsednik Reala poručio je Ramosu ne samo da ne može da računa na povišicu, već da će mu zbog finansijske krize usled pandemije u novom ugovoru smanjiti platu za 10%.



Kako Ramos godišnje zarađuje 12 miliona evra, po Perezovoj računici, kapiten bi izgubio "samo" 1,2 miliona evra, zarađivao bi 10,8. Tačnije, ako bi potpisao ugovor na još dve godine, do leta 2023. bi umesto 24 miliona, zaradio 22,6.



As je takođe otkrio da Perez u ovom periodu želi svima da smanji plate za 10%, ali da su i ostali igrači odbili. Navodno, svlačionica smatra da nije pravedno da se svima oduzme 10% od plate, a da sa druge strane, klub planira ozbiljnu investiciju na leto, u vidu Kilijana Mbapea i možda Kamavinge, koji zajedno ne mogu da koštaju ispod 200 miliona evra.



U zaključku, As navodi da je Realu neophodno da smanji potrošnju za 10%, inače će klub završiti u minusu oko 90 miliona evra.



Izgleda da je i Real u problemu, samo što je Barselona daleko više na udaru u medijima, za koje se odavno zna da Perez mnogo više kontroliše i ima veći uticaj...