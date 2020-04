Neverovatni Dani Alveš! Pa kad je dosta, odlazi u još jednog giganta da osvoji nove trofeje!

Da nabrajamo sve njegove titule, oduzelo bi puno vremena, ukupno ih je 40, niko u istoriji fudbala nije osvojio više, retko ko je igrao za takve klubove, od Sevilje, preko Barse i Juventusa, do Pari Sen Žermena.



Prošle godine se posle 18 godina vratio u domovinu, Brazilac je potpisao za Sao Paulo, igrao čak u veznom redu, pre prekida šampionata sakupio 20 nastupa, dao i 2 gola. Poslednja titula bila je prošlog leta, stigao je do Kopa Amerika sa Brazilom, drugi naslov prvaka kontinenta, bio je u timu i 2007. kada je "Selesao" prethodni put trijumfovao.



Dani Alveš prkosi godinama, ne namerava da prestane da igra fudbal, a koliko je dobar neka posvedoči činjenica, Barsa gotovo pet godina posle njegovog odlaska nije našla desnog beka ni približnog kvaliteta.



"Kada sam odlazio u Juve, rekao sam im, zažaliće", skoro je pričao Alveš.



Ima 36 godina, ne pomišlja da završi karijeru, ugovor sa Sao Paulom je do 2022. Ali, postoji "kvaka", slavni klub nema tim koji može da se bori za trofeje, mada su u šampionatu Paulista u svojoj grupi završili na prvom mestu.



Alveš gleda ka Argentini. Naime, južnoamerički mediji pišu da pregovara sa Bokom koja ima velike ambicije, pre svega da osvoji Kopa Libertadores. Oni su u senci River Plate koja je u poslednje četiri godine dva puta bila prvak Južne Amerike i izgubila jedno finale.













Za to vreme Boka čeka najveći trofej punih 13 godina, osvojili su ga poslednji put 2007. Imali su mnogo više uspeha od Rivera u poslednjih nekoliko godina u domaćem prvenstvu, ali je ogorčeni rival uspevao da ih izbaci u Kopa Libertadores.



Sada Boka planira da svim silama napadne šampionat Južne Amerike.



Osim Danija Alveša žele da dovedu Kavanija koga želi i Flamengo, kao i legendarnog Paula Gerera, Peruanca koji ima 36 godina, igra za Internasional u Brazilu.



Sa tri veterana i velike zvezde, plus fudbalerima poput Salvija, Zambrana, kapitena Teveza, Almendre, to bi bio moćan tim i šansa za Alveša da stigne do novih titula.



Nije kao da nije navikao, ali čoveku nikada dosta...